華為新禁令利空逐漸鈍化，且美系外資對銅箔基板送暖，銅箔基板及PCB廠今天吸引法人買盤回補，PCB廠—華通(2313)、臻鼎-KY(4958)、銅箔基板廠的台光電(2383)、聯茂(6213)及台燿(6274)股價同步收高。

受到美國商務部宣布華為新禁令影響，台光電、聯茂、台燿、華通及臻鼎-KY等華為供應商近日成為法人提款機，致使台光電、台燿及聯茂等股價重挫，不過隨著法人賣壓逐步去化，外資開始浮現勿錯殺PCB聲音，美系外資最新報告更力挺銅箔基板三雄。

美系外資認為，華為2020年銅箔基板需求將達到4.82億美元，台灣供應商佔比合計為51%，如果華為禁令因台灣客戶的多元化客戶群而完全執行，預計相關公司營收影響是可控的，有鑑於銅箔基板(CCL)產業可望受惠於5G/AI/HPC成長，未來幾年銅箔基板廠可能高品質營收成長，建議買進台光電、聯茂及台燿，亞系券商則給予華通「買進」評等，目標價55元。

事實上，華為於去年5月遭美國禁制令後，近一年的業務進展速度放緩，市佔率遭中興通訊、大唐、Ericsson及Nokia等大廠急起直追、瓜分，去年華為約佔聯茂及台燿營收比重均在低個位數，今年以來，聯茂及台燿來自於其他設備廠的訂單大增，預估華為今年在兩家公司佔比仍是低個位數；由於大陸規劃2020年興建50萬到60萬座基地台，在總量不變，其他設備廠訂單快速成長下，可望彌補兩家公司華為業績缺口。

在手機部分，儘管華為在海外市場銷售下滑，但大陸地區銷售仍維持一定水準，且其他手機品牌廠出貨相當穩定，此消彼長對台光電、臻鼎-KY及華通等營運衝擊有限。

外資開始喊進銅箔基板及PCB廠，外資及投信也認錯回補，其中台光電今天雖然遭外資調節1015張，但獲投信大買2411張，台燿則是外資連4天買進2655張，聯茂今天則獲外資及投信分別買超734及159張，華通部分，雖然外資今天大賣9685張，投信及自營商則買超3671張，至於臻鼎-KY亦有投信回補298張。

(時報資訊)