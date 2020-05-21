新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發5個月，目前全球已突破500萬確診，同時也有180萬人得到治癒。先前曾有醫學證據指出，新冠病毒會透過眼睛傳播，如今香港大學公衛團隊的最新研究得到驗證，研究發現，比起SARS病毒，新冠病毒的複製能力更強、傳播速度更快。

林口長庚兒童主治醫師吳昌騰在臉書《來講兒科急診的543》上分享一項香港大學的最新研究，該研究團隊是由公衛學者Michael Chan所主導，並被刊登於國際權威醫療網站《刺絡針》（The Lancet Respiratory Medicine）上。找到了新冠病毒會透過呼吸道及眼睛感染人體的最新證據。

吳昌騰表示，約有1％至3％的新冠肺炎患者出現紅眼病或結膜炎症狀，也就是所謂的「粉紅色眼睛」（Pink eye）。而這項香港研究的學者Michael Chan指出，在比對新冠病毒與SARS病毒後，通過眼睛感染新冠病毒的風險更大！

團隊在實驗室內自己培養出「氣管、肺與眼結膜的組織」來進行新冠病毒研究，同時與SARS與H5N1病毒來做比較。結果發現，新冠病毒比SARS病毒更有效率地感染眼結膜與上呼吸道。研究更指出，「在眼結膜中，感染新冠病毒48小時後，複製能力高於SARS約80到100倍。」

這證明了新冠病毒的傳染途徑除了呼吸道以外，還有另一個通往人體的入口，再度證實眼睛是病毒入侵人體的重要途徑。

如何預防眼睛不慎感染到新冠病毒，吳昌騰醫師給出4項建議：

1.將隱形眼鏡換下，改戴眼鏡，以防止眼睛接觸。

2.需要時，戴上眼鏡或護目鏡，保護眼睛免受病毒感染

3.勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

4.盡量避免觸摸眼、口、鼻。

(中時電子報)