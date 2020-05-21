熱帶氣旋「安潘」颶風(Amphan)在周三登陸印度東部以及孟加拉，猛烈的風雨襲擊了兩國沿海地區，造成至少15人喪生，以及多處地方斷電與斷訊。最大城加爾各答有1,400萬戶停電，當地首長巴納吉(Mamata Banerjee)表示，這是「比Covid-19更大的災難」。所幸，兩國提早撤離大量人口，人命損失降到最小。

據氣象台資料，安潘颶風的最高風速達到高達時速185公里，強風造成5公尺高的巨浪，淹沒了低窪的沿海地區，再加上豪雨，使災情向內陸延伸。

BBC報導，印度新聞社引述巴納吉的話：「一個又一個地區被毀。今天我經歷了類似戰爭的局勢。」

加爾各答達到安潘颶風的破壞。(圖/美聯社)

BBC駐孟加拉的記者巴塔薩里（Amitabha Bhattasali）回報，該市及其周邊地區的大部分地區已經停電17個小時，手機、網路在某些受災最嚴重的地區也無法工作。

西印度大約有10~12人喪生，而孟加拉大約10人，這是兩國都設法疏散了超過300萬人的結果，否則死難人數恐怕更多。

颶風來臨之際，兩國正努力扼止新冠狀病毒的傳播，一些疏散人員起初不願離開家園，因為他們擔心在擁擠的避難所受到感染。

印度的颶風季很長，從4月到12月都可能發生，氣旋經常襲擊印度東部和孟加拉，經常迫使成千上萬人撤離，並造成廣泛的破壞。

(中時電子報)