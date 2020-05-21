立法院交通委員會今決議交通部協調各地方政府在建立標準檢驗方式前，停用區間測速執法；新北市交通局長鍾鳴時強調，區間測速目的不在罰款，而在有效預防超速、遏止事故發生，立委應當建議行政部門盡快訂定標準，繼續執法，而非要求暫停執法。

鍾鳴時指出，新北市不管是在萬里隧道、台9線北宜公路19K到23.1K路段實施前後都有非常明顯的數據顯示，違規減少、事故減少。

據新北市交通大隊統計，萬里隧道實施區測測速，違規減少達95％，事故率下降75％；台9線北宜公路的違規率更減少99％、事故率也減少54％。

另外今年1月起，台64線快速道路25.2K到28.2K，以及新店環河路實施區間測速，截至4月底，超速違規分別減少73％、94％，事故率也下降31％和87％。

鍾鳴時表示，對於儀器的準確性，在實施前交通大隊已經過嚴密的程序詢問、規畫、防錯，甚至只針對嚴重超速者才會開罰，因此單因台61線西濱快速道路彰化段因區間測速出現瑕疵被迫全面性撤單，其合宜性自有公鑑，立委諸公應當建議行政部門盡快訂定標準，繼續執法，但是方法要更審慎，而不是直接要求停止執法。

鍾鳴時說，內政部或交通部若有統一指示或要求，地方政府是無法違背。

(中時 )