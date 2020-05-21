紫外線圖書殺菌機每次操作需時30秒才能完成書及消毒殺菌。（謝瓊雲攝）

員林市圖設置的紫外線圖書殺菌機，櫃子下方有風扇可自動幫書籍翻動書頁，幫書籍曬「燈光浴」，完整消毒殺菌。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

員林市長游振雄（左）關心專業清潔公司人員到圖書館內進行環境空間的消毒作業情形。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮的湖北國小幼兒園內空間約30坪大，安裝紫外線消毒燈管2年來，師生普遍反應良好，校方將進一步加裝在學校圖書室內，讓師生有更安心的防疫閱讀空間。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣溪湖鎮的湖北國小幼兒園內空間約30坪大，安裝的紫外線消毒燈具，每天放學後定時開啟，針對整個環境空間全面消毒殺菌。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

紫外線光照燈消毒殺菌，成防疫新寵。員林市立圖書館採購2座消毒櫃，讓借閱書籍在裡面曬「燈光浴」還有風扇讓書頁翻動充分殺菌；彰化縣溪湖湖北國小幼兒園也安裝10組紫外線燈管，目前規畫再添購10組安裝在圖書室中，讓師生們都能有更安心的防疫閱讀環境。

員林市長游振雄表示，市圖共計13萬8728冊館藏，配合防疫都有請專業公司全館消毒，2館皆設置紫外線圖書除菌機，供民眾借閱書籍使用，雖然已採購2年，但今年以來使用率特別高。

他說，上月底開始實施進、出館電子化實名登記作業，已辦證市民只需出示借書證或身分證掃描即可，不用親自手寫登記單，減少病毒接觸傳播的機會；為鼓勵市民踴躍借書回家閱讀，6月9日前還有借書集點抽獎活動，每次借閲8本以上圖書可蓋章集1點，集滿3點即可參加抽獎。

游振雄指出，目前個人借書證可借30本、家庭借書證可借60本，歡迎市民多多利用、踴躍借閱圖書，將於活動結束後，公開抽出30名幸運讀者，贈送防疫宣導品1份。

另外，湖北國小2年前在附設幼兒園內牆上，安裝10組紫外線燈管，每天傍晚放學後定時開啟、為整個室內空間消毒殺菌，有老師說早晨進園時，感覺空氣好像被陽光日曬過一樣，氣味清新。

校長陳獻旗表示，本學期因防疫考量，取消校內班級閱讀、共讀活動，避免群聚感染風險，鼓勵孩子們多多將圖書借回家自己讀；紫外線燈具組原本是輔助減少幼兒園感冒、腸病毒等風險，如今防疫期間更普遍受師生正面回響，已規畫再添購10組安裝在圖書室，因為是熱門防疫產品，下訂單後還在等廠商到貨。

(中時 )