高市副市長葉匡時（左）針對高市府多項經發計畫，向中央喊話尋求支持。（袁庭堯攝）

高市副市長葉匡時及市府團隊21日與立法院經濟委員會、經濟部、國發會等單位，針對體感經濟園區第二期規畫、旗津免稅區設置、大林蒲遷村與地方創生計畫等交換意見。（袁庭堯攝）

為爭取高雄在地建設經費，高市副市長葉匡時及市府團隊21日與立法院經濟委員會、經濟部、國發會等單位視察高雄煉油廠及體感園區「KOSMOS」，針對體感經濟園區第二期規畫、旗津免稅區設置、大林蒲遷村與地方創生計畫等交換意見。

葉匡時指出，體感科技對台灣發展工業4.0及5G時代來臨的實踐都非常重要，經濟部工業局補助高市推動體感科技園區中長程計畫，第一期計畫自2018年1月份至2021年6月止，迄今遇到「聚落分散」、「產業應用缺乏想像力」以及「觸及度不足」三大難題，急需中央及各界支持，持續投入第二期計畫建構實體園區。

地方創生計畫部分，高雄有15的優先推動區，其中六龜、那瑪夏、阿蓮區3地提案已獲國發會媒合部會資源成功，葉匡時建議放寬地方或民間補助金額上限或配合款，增加提案誘因。

為推動旗津在地觀光，葉匡時表示市府力推設置免稅區，爭取修法，或將旗津納入離島建設條例列舉區域，讓外籍遊客在當地購物能退稅，帶動人潮及商機。

至於大林蒲遷村計畫，葉匡時強調去年市府已成立遷村專案辦公室，也受經濟部委託、召開先期協商說明會，但徵收條件補償仍有諸多爭議，市府籲請中央在兼顧新材料循環園區計畫推動及居民權益前提下，儘速研議因應。

立委賴瑞隆表示，希望葉匡時協助溝通、加速市府與經濟部簽約。此外，「遷村計畫書」草案最遲應於明年第一季定案、提供當地居民參考，也希望高市府與工業局共同緊盯進度。

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(中時 )