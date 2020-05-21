◎敦睦艦隊再增8人確診 總計44人感染

今年3月前往帛琉執行遠洋敦睦任務，三艘軍艦中共744名官兵與實習生，共有36人陸續確診新冠肺炎，且確診者全數都是磐石艦上成員，但究竟是在台灣還是帛琉感染，至今感染源不明。指揮中心今天公布，目前從極可能病例中發現，有8人體內有抗體，顯示曾經感染過，也就是說，敦睦艦隊確診者應該有44人。

◎梅雨鋒面攻台！13縣巿豪大雨特報

梅雨滯留鋒面正壟罩台灣。氣象局發布豪雨、大雨特報。高雄市、屏東縣、臺東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、南投、嘉義、臺南、宜蘭、臺東、澎湖地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方及落石。

◎6旬婦女慢性病求助密醫 疑針炙不當致死

求助密醫卻死亡？新竹縣67歲的張姓婦人長期為慢性病所苦，經由親友介紹，日前向自稱有「加拿大漢醫學院」另類治療師執照的葉姓男子求助，未料19日下午，在接受葉男針炙治療時，卻突然喊很痛苦，不久後即昏迷，經送醫後仍宣告不治身亡，警方也將葉男依違反醫師法、業務過失致死移送法辦。

◎豬揚復合有譜？周揚青跳舞音樂藏玄機

羅志祥在520用一篇7千字懺情文試圖挽回前女友周揚青，但女方一如往常在微博向粉絲道早安，晚上和好友們聚會，並未對此回應；不過，周揚青其實也有在抖音PO影片，眼尖網友注意到背景歌曲有玄機，還附上10字超正面語錄，不禁讓人猜測是否復合有譜。

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(中時電子報)