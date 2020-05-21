藝人張家瑋在民視8點檔《多情城市》中飾演千金總裁「李文真」壞女角色，在劇中因為夢到自己殺掉思思，而精神分裂，分不清現實與夢境。她透露近日劇情常讓她收工回家惡夢連連，讓她直奔身心科診所就診，她認為看心理諮商師不是件丟臉的事情，要鼓勵如果心情不好或有黑暗情緒時，要勇敢面對自己的課題，面對「崩潰的文真」，反而讓她感受到身為演員的感動。

張家瑋拍《多情城市》情緒失控住院，戲外也找身心科來舒壓。（民視提供）

張家瑋坦言因壓力太大，加上現階段容易焦慮、考慮較長遠，食慾降低也難入眠，會透過助眠藥入睡，但自己不想依賴藥物，讓自己有空就睡，每天作息控制12點前睡，最近有進步到10點睡著，飲食也慢慢恢復正常食量，也透過諮商讓自己整理思緒，靜下心慢慢思考。她感謝民視給予機會，也珍惜有工作的當下，希望自己能更進步外，也能持續在表演這條路上，更讓大家喜歡。

《多情城市》張家瑋感謝黃文星提醒她情緒收放的程度。（民視提供）

張家瑋劇中的媽媽兵家綺自首入獄，讓她頓時失去依靠，崩潰嘶吼不已，回憶拍攝當下用盡全力，哭到失控忘記演到哪裡，還好現場對戲演員都會即時提醒她「你太over了！」，讓她情緒得以恢復。不過也因為這些過程，讓張家瑋直說自己好像更貼近角色了，連製作人蕭大陸也頻頻讚賞張家瑋在演技上的進步。

認真的張家瑋說以前無法體會把角色合而為一的感受，但這一次讓她回想起以前拍《龍飛鳳舞》的時候，柯叔元對她説過「如果你演戲像靈魂出竅一樣，就會非常enjoy在表演裡！」，她說經過這些年終於在「李文真」的角色看到，非常感動。張家瑋更感謝對戲的搭檔黃文星，她說每一次在崩潰戲碼的時候，黃文星都會在旁邊提醒她說「等等發瘋程度開到6就好」，讓她自己有個開關，可以收放自如。

對戲劇要求的張家瑋，開心在《多情城市》李文真角色中體會到角色合而為一。（民視提供）

時尚感的張家瑋也因為劇中時尚穿搭成為年輕人模仿的對象。（民視提供）

(中時 )