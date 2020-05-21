近期由於大陸瑞幸咖啡爆發財務造假事件，被問到如何看待美國收緊大陸在美上市公司的監督審查時，出席大陸「兩會」的百度董事長李彥宏表示， 覺得根本上的判斷還是如果是一個好公司，上市選擇地其實非常多，並不侷限於美國。所以並沒有那麼擔心美國政府的打壓會對公司業務產生不可挽回的影響。

但據新浪財經引述李彥宏說，也確實很關注美國從政府層面在不斷收緊對中概股公司的管制，內部也在不斷研討有哪些可以做的事情，當然也包括例如在香港等地的二次上市。

(旺報 )