美加強陸企上市監督審查 李彥宏：好公司上市地不侷限美國 18:062020/05/21 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國收緊大陸在美上市公司監督審查，百度董事長李彥宏說，好公司上市選擇地不侷限於美國。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期由於大陸瑞幸咖啡爆發財務造假事件，被問到如何看待美國收緊大陸在美上市公司的監督審查時，出席大陸「兩會」的百度董事長李彥宏表示， 覺得根本上的判斷還是如果是一個好公司，上市選擇地其實非常多，並不侷限於美國。所以並沒有那麼擔心美國政府的打壓會對公司業務產生不可挽回的影響。 但據新浪財經引述李彥宏說，也確實很關注美國從政府層面在不斷收緊對中概股公司的管制，內部也在不斷研討有哪些可以做的事情，當然也包括例如在香港等地的二次上市。 (旺報 ) #美國 #上市 #公司 #大陸 #李彥宏 也許您會感興趣 推薦閱讀 520多頭看台積臉色 04:102020/05/18 財經要聞 桃園國際路管線汰換 5500戶22日停水19小時 16:142020/05/18 生活 鮑爾：美國第二季經濟恐崩 但不會陷入大蕭條 23:032020/05/18 財經 美出重拳 華為高層：災難性影響 04:102020/05/19 財經要聞 鮑爾估Q3經濟回神 美股強彈 04:102020/05/19 全球財經 把脈金融趨勢－疫情衝擊美國經濟 美政府債亂世新寵兒 04:102020/05/19 全球財經 瞄準「美國製造」藥品採購政策優勢 泰福生物相似藥蓄勢擴大搶進 12:462020/05/19 財經 社區總幹事嗜賭欠債 侵占公款24萬元被起訴 14:572020/05/19 社會 那斯達克修新規 陸企IPO門檻變高 04:102020/05/20 全球財經 5月以來219家A股公司股東釋減持計畫 02:552020/05/21 兩岸 兩岸熱門新聞 清朝滅亡後 這些滿語成為現代人的日常詞彙 - 兩岸 - 旺報 預防兼治療 美專家：北大團隊新藥很有潛力 - 兩岸 5G手機價格戰 下探至6000元 - 焦點新聞 - 旺報 兩岸關係難解凍 ECFA無望續談 - 焦點新聞 - 旺報 奇怪的大陸省分 古人不想去做官 日軍也不願占領 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。