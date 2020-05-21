中信兄弟領隊劉志威開炮了！他認為，如果中職聯盟不去推動改革，聯盟解決問題的模式都是一樣，造成現在大家都受不了了，大家感覺不到聯盟進步，這是很糟糕的事，如何讓球迷買票進場看球！

針對目前「投低打高」的狀況，劉志威強調，如果中職聯盟的方向就是打高投低，目前也不需要改，現在就是符合規定；如果是要與國際接軌，相關的規定、用球與細節就要做到與國際接軌。

劉志威覺得，中職要與國際接軌，這次開打因疫情而有機會讓國外的球迷、媒體看到整個中職聯盟的表現，若是現在國外媒體或球迷知道這個內情後，他們來評斷中職，看法就會不一樣。

中職本來就有很多需要改進的地方，劉志威說，現在發現問題、檢討問題、解決問題，利用這個機會把整個中職聯盟的方向重新檢討改進，這不是壞事，但要認真面對問題，而不是等到球迷忍受不了，才來處理問題，這種態度不好。

劉志威認為，大家開始正視「投低打高」，聯盟就有義務提出解決方案，中信兄弟不能主動提出，否則會被認為單一球隊的看法，如果是聯盟提出多種方案，大家可以討論，到底那個是未來到走的方向，現在趕快做還不遲。

目前中職聯盟最欠缺的執行力！劉志威說，執行有很多種達到目的的方式，就像好球帶一樣，每個人有不同看法，想辦法與國際接軌，審視與國際賽有沒有差距，如果有如何解決？不能每次提出質疑時，老是說交給專業，專業是誰？

(中時 )