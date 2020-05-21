總統蔡英文520就職典禮，六都直轄市長僅高雄市長韓國瑜一人缺席。外界關心520韓國瑜到底在忙什麼？除了既有行程，他還忙什麼？有網友6字妙回，「清水溝、鋪馬路」。

總統蔡英文就職典禮，六都首長台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲均出席與會，僅高雄市長韓國瑜一人缺席。

韓國瑜選擇留在高雄拚市政，以「忙市政、忙紓困、忙振興」為由，缺席總統蔡英文就職典禮。本來想缺席的同黨籍新北市長侯友宜則表示「總統就職比市政例行會議還重要」。

網友則在PTT「政黑版」列出520當天韓國瑜的行程︰9點，韓國瑜在高市府四維行政中心，透過視訊連線主持首長會報；10點繼續召開市政會議，討論各項市政相關建設進度；中午舉行記者會對外說明藝文紓困方案；下午3點，韓國瑜轉往消防局災害應變中心，參加新冠肺炎第一級第21次應變指揮中心會議。該網友質疑韓國瑜市政行程滿檔？底下一位網友神回說：「清水溝、鋪馬路」。

(中時電子報)