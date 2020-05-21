台中女中學生廖玟怡（左2）錄取成大建築學系，校長洪幼齡（左1）鼓勵表現優異學生。（校方提供／陳淑芬台中傳真）

大學甄選入學21日放榜，台中一中的羅培瑞文武雙全，加入田徑校隊，每天運動1小時以上，錄取台大醫學系，目前正參加物理奧林匹亞國家代表隊培訓，希望能為國家爭光；台中女中的廖玟怡同時錄取成大建築及工設等多個科系，她說，家境並不優渥，感謝求學路途很多人的幫忙，才能朝夢想前進。

台中一中高三學生羅培瑞，從小文武雙全，先後參加籃球校隊、田徑隊，參賽成績亮眼；在國中時參加2016年國際科學奧林匹亞，就拿下金牌，進入台中一中後仍積極參加各項科學競賽，奪得兩屆亞洲物理奧林匹亞銅牌，今年堅持繼續參加物理奧林匹亞國家代表隊，目前正參加培訓。

羅培瑞說，對他而言，國際科學奧林匹亞競賽是偶然的際遇，他在國中時從一個籃球隊員轉而投入科學競賽，開始充實自然科學方面的知識，如願入選國際科奧國家代表隊，並獲得金牌。

羅培瑞並非所謂的「書呆子」，他興趣廣泛，喜愛閱讀古今中外的名家散文，也擅長鋼琴、小提琴等樂器。他說，除享受音樂的美妙，彈琴及拉琴也是他面對壓力、挫折時的紓壓管道。

台中女中高三生廖玟怡家境並不優渥，她入學台中女中後，受綠苑暖流教育儲蓄專戶補助。她說，原本對未來很迷惘，直到高三選修「設計思考課程」，才逐漸堅定要往建築發展的目標。廖玟怡表示，高三時因有了努力目標，讀書更有動力，才能順利考上成功大學建築學系，朝自己的夢想邁進。

(中時 )