大豹溪環境優美、山寧水淨，每年皆吸引數萬人至此遊玩。（張睿廷攝）

三峽大豹溪山寧水淨，環境宜人，每年吸引數萬人至該地戲水，也正因如此，大豹溪屢次傳出溺水意外，新北市三峽區長陳文俊21日帶領公所團隊視察當地防範準備工作。陳文俊表示，除要求當地業者設置雨量筒、廣播系統，今年還會在戲水區裝設監控系統，以掌握現場狀況，避免溺水事件再度發生。

大豹溪全長約22公里，2008年前，平均每年皆有5人因戲水溺斃，後來政府強力執法，擴大宣導，民眾多有警覺，死傷人數有逐年減少趨勢，但因夏日天候變化大、溪水暗流多，仍偶爾會發生零星意外。

三峽區長陳文俊21日帶領區公所相關同仁前往視察，確保樂源仙境、青山谷、鴛鴦谷、蟾蜍山谷、東峰烤肉區，及樂樂谷6家業者都有做好防災準備工作，展現守護戲水遊客安全決心。

陳文俊表示，大豹溪所有業者都須在營業場域內設置廣播系統、簡易雨量筒留意雨情和派駐人員留守岸上警戒

陳文俊說，區公所今年也在遊客戲水區增設監控系統掌握現場狀況，消防人員只要發現民眾越線，或在下雨期間偷下水，便會立即前往制止。

陳文俊指出，當地時雨量若超過40mm就會禁止遊客下水，現場人員還會封閉大豹溪戲水區，請遊客盡速離開，以策安全。

新北市消防局第五大隊表示，5月起就已派隨安小組前往當地11個熱點巡邏、駐守，假日還會有民間團體支援，請民眾至溪邊遊玩時，選擇有隨安人員駐守的地方，並遵守指示，避免憾事發生。

(中時 )