疫情影響各類消費市場；商辦、房地產及各類工程內裝修數量減少，主要以內裝修建材為主的惠普（8424）矽酸鈣板等訂單量減少，業者指出，上半年保守看，預期，下半年的營運會在疫情趨緩後回溫。

內裝修營收占比約6、7成的惠普，今年1～4月的合併營收2.34億元，年衰退29.2％。

產品100％內銷，在台的市佔率逾25％，產品以應用在隔間牆為大宗，惠普指出，新冠肺炎疫情干擾裝修市場需求，由於裝修市場與零售、店面、商廠辦的裝修有關，不明確的疫情後勢，會令需求觀望。

近一年來，惠普積極爭取新建案訂單，去年整體裝修和新建工程的營收佔比調整為65比35。惠普指出，去年下半年談妥的新建專案，預料第二季後陸續展開，在疫情逐漸趨緩，內裝修市場回溫，下半年營運表現應會優於上半年。

至於生產內裝修石膏板建材的環泥（1104），依手中訂單量來看，受疫情影響的程度約在3％上下；環泥指出，公司石膏板的銷售並未純以代理商為主，還另搭配設計師為客戶量身定製，因此，受影響程度較低。

(工商 )