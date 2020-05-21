大林蒲遷村之後，將作為「新材料循環產業園區」，但，中央核定的計劃，與居民要求區內所有私有土地，都應一坪換一坪、以及造鎮興建透天厝，供居民入住，不接受集合住宅等5大訴求，有相當落差，未來的大林蒲遷村工作，將面臨挑戰，高雄市政府21日希望中央研議解決。

立法院經濟委員會20日南下高雄大林蒲地區，考察經濟部推動的「新材料循環產業園區」計畫預定地，並聽取工業局計畫推動及大林蒲遷村工作簡報，接受經濟部委託代辦大林蒲遷村的高雄市政府，也由副市長葉匡時率領都發局、經發局、研考會人員參與。

會中，高市府代表轉達大林蒲居民的5大訴求，因已超出行政院2019年10月核定計畫範疇，請求經濟部儘速完成評估採納與否，以利後續遷村作業。

高雄都發局長林裕益說，大林蒲遷村工作艱鉅，涉及問題非常複雜，遷村規模全台最大，遷村範圍廣達124公頃，居民約有2萬人，截至目前的最新工作進度，工務局已完成95.4％建物調查，並於今年4月提出建築物補償評定標準，提報經濟部工業局確認。

林裕益指出，地政局將於6月提出「私有住商土地一坪換一坪抽籤換地方式（草案）」，8月召開說明會。都發局也將於8月提出遷村計畫書初稿。

高雄都發局表示，行政院2019年10月8日核定經濟部「新材料循環產業園區設置計畫」之後，高市府專案辦公室即邀請經濟部、工業局及小港區沿海6里的里長、以及轄區議員，召開「經濟部委託高雄市政府代辦大林蒲遷村工作」先期協商說明會，聽取地方居民意見。

但，與會代表提出的5大主要訴求，都與行政院原核定計畫內容有落差，到目前還沒有具體共識，還有待中央經濟部及工業局研議解決，居民提出的5項主要訴求，包括應以優於徵收的條件，補償居民財產損失，保證居民不因遷村而負債、全部私有土地都應一坪換一坪，不能僅侷限住商土地、小面積土地換地後，無法單獨興建住宅，政府應以成本價開放購地、以造鎮方式，興建透天厝供居民入住，不接受集合住宅、以及鳳鳴里17鄰山邊路的住戶，一併納入遷村範圍。

(工商 )