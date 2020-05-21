台中市消防局長曾進財現場分析大火延燒迅速，導致多家店家燃燒，主因在於鐵皮屋相連一大片，第一時間無法斷火路。（張妍溱攝）

台中市中華夜市21日凌晨3時50分許發生大火，16戶店家付之一炬，燃燒總面積約2300平方公尺，有3人受嗆傷送醫，所幸並無大礙。消防局指出，起火的中華一段及台灣大道一段店面後側，均有違章鐵皮屋相連，沒有逃生通道，導致鐵皮與鐵皮之間延燒迅速。

中區中華里長廖榮中說，起火的讚不絕口小火鍋當天有營業，店內剛好有人在備貨，店員第一時間發現有人縱火，立即衝出店門外，協助警方壓制縱火嫌犯，另牛排館、深海大石斑當天則是休息，店內沒人。

台中市消防局第七大隊長吳進宗指出，現場火勢相當大，原則上第一時間應該先斷火路，但是中華路起火點店家後面因鐵皮搭蓋相連且沒通道，無法斷火路，這就是救災困難點之一。

台中市消防局長曾進財說，起火的火鍋店後方，甚至有4樓高的鐵皮建築，沒有防火巷、鐵皮屋相連，鐵皮若燃燒火勢迅速，中間若有水泥建築擋住會被阻絕，或許情況會好些，但現場就是沒有，才會延燒波及到其它店。

中華路一段起火點後方鐵皮迅速延燒9戶，疑燒到台灣大道一段的富春中醫診所後方鐵皮屋，波及中醫診所、咖啡店、銀樓等7戶燃燒。中華里長廖榮中惋惜地說，有些店家沒有改建，仍保留百年木造屋，卻因一場火全毀了，很可惜。

(中時 )