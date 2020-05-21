高雄市長韓國瑜視察楠梓黑橋排水工程，現場聽取簡報。（林雅惠攝）

滯留鋒面及西南風增強，造成全台各地都有局部大雨或豪雨發生，高雄市長韓國瑜21日下午在水利局長李戎威等人陪同下視察楠梓區黑橋排水改道工，於聽取簡報說明後，叮嚀水利局持續注意鋒面影響，汛期已經到來，要注意加強防汛整備。

黑橋排水係收集高雄大學特定區一帶排水，並匯流至後勁溪後排往台灣海峽，因黑橋排水位屬於海軍計畫開發基地之範圍，委託水利局代辦黑橋排水改道工程，計畫經費約2.99億元。

韓國瑜表示，楠梓區黑橋排水一帶屬出海口附近，為地勢地區低窪，叮嚀水利局加快建設完成，同時做好應急措施，他並指出，根據成功大學最新災防報告，22日凌晨高雄將會有豪大雨降臨，因此下午4時災防辦也提升至二級開設，呼籲市民做好嚴防豪大雨準備與防災準備。

韓國瑜強調，現在高雄有3個可怕敵人，其中一個是看不見的肺炎、另一個是有時候看得見的蚊子登革熱，再一個就是豪大雨，我們不知道雨會下多久，因此積水退卻的速度夠快，就不造成生命財產傷害，這是政府要負責任的。

水利局指出，黑橋排水改道工程完工後不但能提升排水防洪需求，透過市府權責分工合作，可與新建之新台17線結合，打造便民生活的道路願景。

(中時 )