民進黨南投縣黨部主委候選人簡百聰，散發文宣質疑羅美玲。（廖志晃攝）

民進黨南投縣黨部主委選舉，硝煙四射！日前，候選人簡百聰質疑選舉對手羅美玲壓搾居家服務員，還到地檢署告發侵占；羅美玲21日也到地檢署控告簡百聰反制，並且強調忍讓不能求全，唯有奮戰到底！

民進黨南投縣黨部主委選舉，共有水里鄉長陳癸佑等3人參選，不分區立委羅美玲登記參選後引發黨內質疑，隨即宣布退選，但依選舉規則退選無效，因此簡百聰不斷追詰「退選是真的還是假的？」

簡百聰更質疑羅美玲主導的社團，承攬長照業務，卻沒有站在居服員的立場著想，還利用居服員付出的努力及心血獲利，剝削他們的血汗錢，獲取三成利潤，更樹立「ㄌㄜ（羅）三成」的看板。

羅美玲表示，她原本宣布退讓選希望平息紛爭，可是對手卻變本加厲，以不實謠言攻擊，並公然樹立大型看板汙衊她剝削居服員，還在社群媒體發布不實消息。對此造謠誹謗，她不再隱忍，因此正式對簡百聰等人提告。

羅美玲表示，協會除了居服員薪資，還有督導及行政人員薪資、勞健保及勞退、團保、行政辦公費用、教育訓練費用、居服員防護用品及其他員工相關福利等開支。

羅美玲強調，既然對手以毀滅性的詆毀逼迫她回到戰場，她就此宣布即刻起全面投入選戰，希望支持她的黨員，以神聖的一票對抗造謠抹黑的惡劣行為。

(中時 )