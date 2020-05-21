民進黨北市議員簡舒培21日質詢指控，民眾黨立委蔡壁如除在黨內私下line群組稱「發言人們都死了」，涉嫌職場霸凌外，民眾黨文宣部主任柯昱安更有搜查北市府媒體事務組員的手機及電腦。柯昱安怒駁，他對天發誓，完全沒搜查過市府任何人手機電腦，簡舒培若不道歉，他絕對提告。

簡舒培指出，蔡壁如說發言人死光就是職場霸凌，連黨主席柯文哲都說私下罵更難聽，要求勞動局調查。勞動局長陳信瑜答詢，會了解調查。

簡舒培還爆，柯昱安身為民眾黨員，在市府來來去去，還可叫媒事組員交出手機與電腦，根本沒人要尊重北市府祕書處祕書長薛春明。薛則說，不清楚，須要了解一下。

「簡舒培在議會殿堂亂說話，非常惡質，別胡亂指控！」柯昱安痛斥，他對天發誓，絕對沒做這事，完全沒搜查過任何市府人員手機，且沒看過11樓任何人的手機，只有去市府開過會，請簡拿出證據，若要來調查就來查，而他進市府也不是什麼正式的，身為市民或黨員，難道連市府一步都踏不進嗎？總是要找市府溝通討論，若簡不道歉，他絕對提告。

柯昱安也說，要查民眾黨就來查，蔡壁如也解釋過，私下群組沒從屬關係，大家講抱怨的話很直接，但只有剪一小片段去放大，對蔡及黨都不公平，「簡舒培管好民進黨家務事就好，指控要有證據，別亂講話！」

(中時 )