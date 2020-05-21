因大順路和美術館路線「卡」住的高雄輕軌捷運，預定今年底之前，分別將東邊和西臨港路線，向北延伸，形成一個「大南環路線」，並與高雄捷運紅線、橘線構成3個連結的轉運站，將亞洲新灣區與美術館特區生活圈串連在一起，強化運量與效益。

總預算約165.37億元的高雄環狀輕軌，目前已從C1籬仔內站，通車到C14哈瑪星站，共有14個站已經通車，因大順路與美術館路線有爭議，該路段施工因而暫停。

不過，得標的統包商中鋼集團，仍持續施工，東邊的路線，從C37的輕軌機廠站，往北延伸到與高雄捷運橘線接軌的C32凱旋公園站，西邊的臨港線部份，則延伸到C17台鐵美術館站，共增9站。

高雄市長韓國瑜21日邀請高雄市議會交通委員會議員，前往C36凱旋二聖站工地視察，並乘坐至C34五權國小站。

韓國瑜表示，輕軌工程該做的工作沒有一刻停下來，像這樣一個重大工程受到大家關心，民眾參與的意見也非常熱絡，針對美術館及大順路段，高市府也召集成立專家學者委員會，就里長、民眾及公聽說明會意見，將持續傾聽地方聲音，與民眾好好面對面溝通，凝聚地方共識。

高雄捷運局表示，第一階環狀輕軌2017年11月通車，當時的平均月運量約192,938人次，一路攀升到2018年12月最高峰的436,179人次，到新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發的2020年2月，運量才明顯下滑到159,742人次。

兼具觀光功能的高雄輕軌，目前主要是將夢時代購物中心、中鋼總部、高軟園區、高雄展覽館、一直到駁二藝術特區等高雄亞洲新灣區的主要商場、產業聚落串連在一起，並與捷運紅線R6凱旋站、與捷運橘線O1西子灣站連結轉乘。

大南環路段（C32經C1至C17站），預定今年底通車營運後，服務範圍可由現行14站增為23站，東起高師大和平校區，途經捷運紅線凱旋站、夢時代、軟體園區、高雄展覽館、海洋文化及流行音樂中心、駁二藝術特區、捷運橘線西子灣站、金馬賓館當代美術館、文武聖殿，擴大通勤、就學、旅遊的服務需求。

(工商 )