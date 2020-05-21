保險業務員勸你用保單貸款借錢後，再投保新保單，可以拉高投報率？金管會21日提醒保戶業務員話術的三大陷阱，一是保單貸款有成本，可能損及原保單的效力；二是保單解約再投保，年齡、體況都已改變，未必划算；三借錢買投資型保單，保障相對低、投資風險要保戶自行負擔。

金管會近期對壽險公司在保單核保時，沒有抓出保戶是保單貸款或借錢投保投資型保單，另外也有一堆銀行理專勸客戶保單貸款或借房貸投保，讓客戶拉高槓桿，又沒有說明資金來源，因此多家壽險公司及銀行被開罰。

保險局提醒保戶要注意不要因為業務員勸誘，就以保單貸款或解約投保新的保單，導致權益受損，保險局列舉三大話術陷阱，一是辦理保單借款，要事先瞭解保單借款可能衍生的利息負擔、保單可能因沒有還款失效、保險理賠金額將扣除借款本息，保障可能減少，所以在保單借款期間要隨時注意還本、繳息狀況及保單效力。

二是解約、終止保險契約，除了保險保障中斷外，可能領回解約金低於過去所繳保費、健康險等待期重算、年齡增加、體況變差導致保費提高，甚至可能出現因違反告知義務或被拒保等情況。

三為以保單貸款或解約金來投保投資型保單，保險保障通常比較低，投資損益也由消費者自行承擔，消費者應該審慎評估自身風險承受能力。

保險局亦表示，避免保險業務員勸誘保戶以貸款或保單借款等高財務槓桿方式，投保新的保單，或勸誘客戶解約舊保單，再投保新保單等不當招攬情事，金管會已要求招攬人員應確實瞭解繳交保險費的資金來源，不得勸誘客戶解除或終止契約，或以貸款、保險單借款繳交保險費。

如果保戶投保資金來源為解約、貸款或保險單借款，且購買有保單價值準備金的保單，保險公司應另外指派人員電話訪問保戶，確認招攬人員是否充分瞭解客戶、或涉有不當招攬情事，以及告知客戶財務槓桿操作相關風險及權益損失情形。

(工商 )