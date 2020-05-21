台泥推動循環經濟與地方社區結合，發展特色創生產業，在台泥花蓮和平廠落實；台泥董事長張安平21日指出，花蓮和平廠「台泥DAKA－開放生態循環工廠」，正在逐步實現台泥與地方連結，共同踏出把循環經濟與當地特色文化旅遊結合，共生創業的理想，希望20年後，DAKA成為世界上最重要的綠色平衡觀光點。

「台泥DAKA－開放生態循環工廠」是在今年1月9日正式開放，台泥昨日特別在企業總部舉辦「一起做更好的事」台泥－DAKA紀實影片首映會，呈現青年回鄉發展、和平和澳花部落居民成為創業者的故事。

張安平表示，這紀實了台泥與地方共同踏出的第一步、一起做更好的事。

台泥指出，「台泥DAKA－開放生態循環工廠」開放後，許多長年在外地謀生的在地青年回鄉了，當地傳統工藝已有展現場所，地方聚落特色產業也有行銷據點，和平廠各種循環經濟導覽行程與水泥手作工作課程也吸引旅遊人口進來。DAKA已成為蘇花改通車後一個新的旅遊景點。

張安平指出，台泥DAKA第一階段，要的是把和平做大，DAKA只是一個小小的瞭望台，重點是瞭望台的附近，台泥要把DAKA這個瞭望台的周邊持續發展。希望DAKA20年後成為世界上最重要的綠色平衡觀光點。

下一階段，台泥指出，DAKA希望進一步協助周邊部落發展地方特色人文生態旅遊，讓DAKA帶來的車潮人潮有機會外溢到村落裡，協助地方發展更多可能！

(工商 )