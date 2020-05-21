近日Keanna在IG自爆9年前有日本天團成員主動邀她吃飯，但她沒有赴約。(圖/ 摘自Keanna IG、yoshiki IG)

Keanna發現謝和弦吸食大麻後決定大義滅親，兩人感情也鬧翻，她也展開新生活。近日Keanna在IG自爆9年前有日本天團成員主動邀她吃飯，但她沒有赴約；有一些網友從她給的線索，拼湊後推敲對方疑似是「X JAPAN」團長YOSHIKI，紛紛驚呼「超大咖耶」。

近期IG上流行你問我答，Keanna的粉絲好奇她如果有回到過去的機會，想回到什麽時候，她想起9年前一次豔遇經驗，提到有一個神級天團來台演出，在表演還沒開始前，該團的鋼琴兼鼓手主動向她搭訕，用英文邀約她明晚一起吃晚餐。

Keanna表示對方溫柔地說，「妳明天會來嗎？聽完後我會找人安排妳到後台，我想見妳。我們去吃個晚餐」，但她對於當時自己沒有答應赴約，感到哭笑不得。儘管Keanna沒有明確說出天團成員是誰，但有粉絲從她提供的線索，發現對方是「X JAPAN」的團長YOSHIKI；她也在底下回應，當時她的好友也罵她傻了，因為有成千上萬女生想倒貼他。

(中時電子報)