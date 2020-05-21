南投林管處在丹大山區的造林地，周邊架設鐵網圍籬，被誤以為是圈養水鹿！其實是因為造林的樹苗，屢屢被水鹿、山羌動物啃食，影響樹苗存活率，所以才架設圍籬防盜食，也成為山區奇特景觀！

南投林管處丹大工作站主任孫宗志指出，丹大山區原本有許多農民種蔬菜，林班地收回後開始造林，目前造林面積約15公頃，不過，剛種下的樹苗卻面臨野生動物啃食嫩葉的困擾，因此，架設鐵絲網圍籬防止動物入侵，將來木長大了，圍籬可以移到下一個造林地繼續使用。

孫宗志指出，在高海拔山區造林還有很多考驗，由於早年農民在菜園撒石灰種菜，造成土壤鹼化，不利於樹苗生長；還有缺水、寒害、霜害及乾旱問題，都必須逐一克服。

孫宗志說，雖然期待林木天然下種，但是也希望以人工造林方式，加速森林復育，因此，近5年來在丹大林班地造林，不斷選擇適合的樹種，包括雲杉、高山櫟及阿里山榆等，其中，雲杉適應情況良好，阿里山榆生長速度快，都是比較適合的樹種。

(中時 )