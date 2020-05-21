蔦屋書店大立店有濃厚港都風及日式風。（柯宗緯攝）

蔦屋書店首度插旗南台灣，預計帶動大立百貨業績漲近2成。（柯宗緯攝）

蔦屋書店除了書香外，也進駐路易莎咖啡，讓民眾邊看書邊飲咖啡。（柯宗緯攝）

被譽為日本最美書店的「蔦屋書店」今（21）日插旗南台灣，選在疫情趨緩後，正式駐進高雄大立百貨1、2樓，店鋪營業面積共計約340坪，裝潢融入紅磚元素及日式和風，呈現日式及台式風格並陳，除有書香味外，更異業結盟咖啡、甜點等餐飲業者，預計帶動大立百貨業績成長近2成。

潤泰集團代理引進的TSUTAYABOOKSTORE蔦屋書店，先前傳出將進駐大立百貨，讓不少書迷引頸期待，但受到疫情衝擊，開幕期程一延再延。潤泰創新董事長簡滄圳指出，近來疫情趨緩，防疫期間民眾也悶了非常久，蔦屋書店空間寬敞舒適，做好最好的防疫前提下，選擇在這時間開幕。

3C、網路世代下，傳統書店式微，但簡滄圳表示，蔦屋書店在日本超過1500家，書店不再只是翻書，以前台灣本土書店很像百貨公司概念，買東西講求快速、便利，但現代人講究慢活，看書不是追求有效率，書店也融入咖啡、餐飲，以複合式Life Style概念，讓高雄人享有更舒適的閱讀空間。

蔦屋書店台灣總經理橋本龍之介指出，去年12月南港店受到消費者良好評價，TSUTAYABOOKSTORE總共有6店，高雄店風格別於以往，「創造一個空間符合高雄這塊土地，以及跨越時代，感受不到時間流逝的空間」，取用符合港都元素契合的紅磚，以及日本和風設計，空間融合台灣與日本跨越國境空間，希望品牌能受到高雄人愛戴。

日本CAFE COMPANY旗下的新型業態餐廳WIRED CHAYA也進駐其中，為高雄打造全新的菜單，提出許多獨家的餐點，像是口感清爽的「鰻魚蒸飯」、「霜淇淋抹茶布丁」。台灣在地咖啡龍頭品牌路易莎進駐，除招牌咖啡茶飲類商品外，提供限定門市販售的「黑金珍珠奇諾系列」和無油煙的「精選餐食系列」商品。

另外也引進台南當地著名的司康品牌「MERCIKTN」，口味多樣，更為TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店推出獨家新口味「米香玄米司康」、「米歇爾香蕉脆糖司康」、「鹽烤味噌柴魚香鬆司康」，每天新鮮現烤出爐並且可以依據顧客需求客製化節令禮盒組。

(中時 )