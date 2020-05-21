受疫情影響，勞動部上月推出「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」方案，自營作業者及無一定雇主之勞工可向所屬工會提出申請，審核符合資格者將給予3個月3萬的補貼，明(22)日是該方案於職業工會申請的最後1天，民眾敬請把握。

據勞保局截至昨日統計，該方案目前申請件數為120萬8158件，已完成撥款件數達111萬3413件，撥款金額共計334億239萬元。

「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」為達到排富原則，申請資格包含具我國國籍的自營作業者或無一定雇主之勞工由職業工會參加勞工保險、2020年3月31日前已參加勞工保險、3月份之月投保薪資為2萬4000元(含)以下、申請生活補貼時仍為加保中，且2018年個人綜合所得總額未達綜合所得稅課稅標準。

勞保局提醒，另外若已領取其他機關所定性質相同之補助、補貼或津貼者將無法申請本次補貼，明天也是符合資格者向所屬職業工會申請的最後1天，符合資格卻尚未申請者速度要快。

(中時 )