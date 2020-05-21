中信兄弟領隊劉志威不滿中職聯盟的「專業傲慢」，面對球場上的爭議事件，老是說要交給「專業」，他質疑專業是誰？劉志威認為，應該外聘非中職聯盟的第三方技術委員，才能公平處理爭議。

劉志威表示，目前中職聯盟所有的判例都是聯盟自己的人在處理，如果有人提出申訴時，出面受理的技術委員還是聯盟的人，解釋判例時，等於「同事判定同事」，這樣不合理，應是外面請來不同高度的技委的判定，技術委員不該是聯盟裡面敘薪的人。

劉志威舉例表示，他有一那天想要提出申訴，尚未提出聯盟已發聲明，他根本不用申訴已經知道同一批人的操作，如果申訴是另一批人針對判決公平處理，判決才能讓人心甘情願，也有助於提升中職聯盟裁判判決水準。

劉志威說，每支球隊都是全心全力爭取勝利，對於場上的爭議事件如果沒有給予公平的說明，那種難受的心裡狀況叫人如何認同，中職聯盟就是要去避免這類事情發生，那也是聯盟該去做的事。

(中時 )