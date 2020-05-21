新橋夜間酌以光雕設置，引用鯖魚設計概念，照明效果如同鯖魚魚身的靛藍色彩投光，表現出橋梁結構的立體感。（蘇花改工程處提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣南方澳跨港大橋去年10月1日崩塌後，歷經改線等爭議後，今天（21日）負責重建的公路總局蘇花改工程處舉行說明會後表示，預計9月下旬完成舊橋拆除作業，10月初大橋重建工程施工，2022年10月完工。

蘇花改工程處今天在蘇澳區漁會舉辦設計階段第2次民眾說明會，會中就拆橋及施工期間，三拍魚市場運輸動線方案、拆橋期間暫停營運七天及臨時運輸便道等議題討論。

蘇改處表示，經討論後取得共識，目前重建工程的橋梁規畫主要以安全、景觀及施工不影響航道為本，會中亦首度呈現完工後的景觀造型。

新橋以大魚入港、小魚回歸海洋的意象，展現地方產業特色，夜間酌以光雕設置，引用鯖魚設計概念，照明效果如同鯖魚魚身的靛藍色彩投光，表現出橋梁結構的立體感。

蘇改處表示，工程招標已公開閱覽中，預計今年5月底上網公告招標，7月上旬決標，7月中、下旬至9月下旬完成舊橋拆除作業，10月初大橋重建工程開始施工，工期25個月，預計2022年10月完工。

(中時 )