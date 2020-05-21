【烈火情人】28週年數位修復版｜6.5重溫經典

由法國電影大師路易馬盧執導，金獎影帝后傑瑞米艾朗、茱麗葉畢諾許、英國奧斯卡「最佳女配角」米蘭達李察森等主演的經典情慾鉅作《烈火情人》，將於6月5日在台上映28週年一刀未剪完整數位修復版。

法國國寶級影后茱麗葉畢諾許在片中突破尺度與奧斯卡影帝傑瑞米艾朗演出多場性愛激情戲，兩人為戲全裸床戰互飆演技，茱麗葉表示：「我並不排斥為戲裸露，在雷諾瓦或許多偉大的畫家作品中都能看到裸露的畫作，那是種很美的藝術。」精湛的演出更獲得美國知名影評人羅傑伊伯特激讚：「茱麗葉畢諾許是全片的靈魂，她展現了內斂又深層的演技，詮釋出最崇高又危險的情愛關係！」然而拍攝《烈火情人》時卻困難重重，茱麗葉透露剛開拍的第一週簡直是「不尋常的痛苦」，她與傑瑞米在巴黎街頭小巷野戰的戲也擦出不少火花，傑瑞米更表示這是眾多激情戲中最困難的一場。

曾獲坎城、威尼斯和柏林三大影展大滿貫的影后茱麗葉畢諾許活躍於大銀幕長達35年，經典作品如《藍色情挑》、《英倫情人》、《濃情巧克力》等族繁不及備載，其中她和影帝傑瑞米艾朗在《烈火情人》中突破尺度香豔刺激的親熱戲更成了影史情慾經典。《烈火情人》茱麗葉與傑瑞米的第一場戲是在巴黎小巷的戶外親熱戲，傑瑞米表示：「當時我不覺得她掌握了安娜這個角色。」在那場戲中，茱麗葉必須全身赤裸只穿一件風衣外套，她說：「我不太想拍那場親熱戲，所以我穿了件套頭毛衣，還把高領遮住了半張臉才到片場。」並不是抗拒裸露，而是茱麗葉對角色安娜的理解常與劇組想法起衝突，她認為導演和傑瑞米都害怕安娜，因為他們無法理解她，她以《藍色情挑》為例，導演奇士勞斯基曾希望讓茱麗葉多點裸露畫面，她拒絕道：「當你給觀眾過多的訊息，反而限制了他們的想像力，削弱了電影的力量。」最終他們選擇了不過度強調裸體的呈現手法，茱麗葉表示：「《烈火情人》的安娜是靠眼神表達而非言語，這不容易理解，但你能從她的眼神和表情中看到許多複雜的情緒和故事。」儘管拍攝中多有摩擦，但茱麗葉仍遵循導演的指導，她說：「我從導演身上學到很多，我們都認為這部電影重點不在激烈的性愛，而是人心中一種有毀滅性的著迷，對這種危險關係的痴迷。」

(中時 )