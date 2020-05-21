台中市議員徐瑄灃在21日在財經業務質詢時，質詢工輔法及其子法相繼施行後，市府在特登工廠換證、納管，以及輔導管理的工作成效，並沒有達到未登記工廠老闆簡政便民的需求；期許市府團隊在特定工廠輔導管理實務上，要精益求精，提升盧市長施政滿意度。

針對民眾檢舉未登記工廠案件，在工輔法與檢舉未登記工廠獎勵辦法施行後，市府應當如何依法處置，確保檢舉人個資？徐瑄灃指出，106年4月11日訂定「臺中市未登記工廠清理及輔導程序」，在工輔法及其子法施行後，請市府要從速修正，以符實需。

徐瑄灃指出，108年台中市清查未登記工廠工作計畫是否完成？，經發局依約終止契約並向豐禾公司進行追償，是否已經追償完畢？並且指出，去年是某地產執行經發局清查計畫的輔導員，去年10月就成為豐禾產業顧問的負責人，質疑清查成果業者個資有無移作商業使用，市府應有因應對策。

徐瑄灃說，臨登換證因法令增修，未登記工廠業者對消防、環保、土壤地下水汙染的規範陌生，無所適從。促請市府先前宣傳的專家學者輔導小組應該發揮輔導功能，暨南大學的專業諮詢要能解決業者疑難，不是只看諮詢次數。市政府應注意經濟部在輔導會報指示的換證成效、專家輔導、與斷水斷電程序，要趕上進度。

徐瑄灃期許市府團隊在特定工廠輔導管理實務上，確實做到資訊透明即時，應該將相關最新的法規、作業程序，申報條件，利用各種時機與資訊平台，迅速公布周知；稽查依法公正，依照作業程序，秉公處理斷水斷電拆除作業。輔導專業明確，市府有關消防環保專業輔導諮詢，應該提供正確資訊，讓業者盡速完成工廠改善。

徐瑄灃強調，審核公正公平，不論代辦或自辦案件，一切依法從速審查，如有申訴及舉報，市府請秉公處理。

(中時 )