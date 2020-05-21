受到國內疫情趨緩激勵，墾丁福華、凱撒、及夏都沙灘酒店等各大飯店訂房回溫，業者紛表示，以本週六（23日）的訂房狀況，都至少達到9成以上，甚至可能達到客滿情況，且30日的訂房也都傳出佳績。

對此，墾丁福華總經理張積光表示，近來受到疫情趨緩，加上防疫中心指揮官陳時中將於本週六率領相關人員赴墾丁宣示疫情趨緩的情況，具有公信力，有助提振遊客信心，以致本週末假期訂房，確實有回溫情況，目前該飯店週六訂房達到9成以上，接近客滿情況，可望逐漸掃除「228連假」遊客被驚嚇到跑光光的陰影。

夏都酒店也表示，該酒店本週六訂房也達到9成多，顯示墾丁訂房有逐漸回溫的情況。另小墾丁渡假村總經理張福生則表示，目前墾丁飯店和民宿訂房確實有回溫的情況，但先從墾丁大街附近五星級飯店的訂房較為明顯，至於位於滿州的小墾丁渡假村，目前訂房率仍僅有2成左右，但預期後市隨著旅客信心增強，將會慢慢跟著回溫。

(工商 )