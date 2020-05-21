新冠肺炎肆虐全球，丁噹常會透過直播與歌迷互動「丁噹的居家日記」，丁噹從網路、親友間獲得許多溫暖人心的故事，希望能以歌聲傳遞力量，近來翻唱師兄五月天的經典作〈天使〉，邀請原作曲人五月天的怪獸擔綱製作人。

丁噹發行第一張專輯時，怪獸就為她寫歌，以及拍攝MV，力挺師妹，他也有關注「丁噹的居家日記」，感受到她的積極與樂觀，在製作〈天使〉時，特地突顯了丁噹正向的個性，展現溫暖的一面。

錄製時，丁噹內心萬千感觸，提到因弟弟的老婆，同是身處第一線的醫護人員，弟弟也告訴她，「能做到的就是把家人照顧好，不要讓老婆擔心」，她坦言聽到家人跟她講這些話，十分感同身受，「我也把這些感觸跟獸哥說，獸哥也把這些感受放在音樂裡。」

此外，近期微博上盛傳丁噹將參加大陸芒果TV推出真人秀《乘風破浪的姐姐》，將邀請30位年齡在30歲以上的已出道的女藝人，透過訓練和比賽，最終選出5名女藝人組成全新女團，引起熱論，對此，丁噹所屬相信音樂尚未證實。

(中時 )