川普警告WHO若持續受制於中國大陸，將永久斷絕資助。

美國國會挺台聲浪不斷，繼參眾兩院外交委員會領袖本月初呼籲各國元首支持台灣參與世界衛生組織後，多位國會議員致信美國總統川普，呼籲將台灣參與世界衛生組織(WHO)議題納入美國的世衛組織改革計劃中，並做為世衛改革是否成功的標準之一。

《美國之音》指出，包括眾議員夏伯特（Rep. Steve Chabot, R-OH）、約霍（Rep. Ted Yoho, R-FL）、雷申塔勒（Rep. Guy Reschenthaler, R-PA），和巴拉特（Rep. Mario Diaz-Balart, R-FL）等4位共和黨籍議員。他們在信函中首先對川普批評世界總幹事譚德塞的內容表示認同。

聯名信認為，北京對世衛組織的內部施加不當影響力，而台灣無法參與剛剛在星期二落幕的世衛大會(WHA)正是最新的例證。

議員在聯名信最後向川普提出呼籲，「我們誠摯的希望您能考慮將台灣參與世界衛生組織的議題列為決定世衛組織是否成功進行適當改革的標準之一。」

川普總統曾在本月18日致函世衛組織總幹事譚德塞，要求他在30天內承諾徹底改革WHO，否則將永久停止資助該組織，同時不排除退出。川普並在推特上公佈了給譚德塞的這封信函，依照時間詳細列出世衛組織在防疫上的缺失，包括無視台灣提出新冠病毒「人傳人」的警告，還批評該組織不願向世界分享諸如此類的重大資訊，可能是出於政治原因。

報導指出，2009年至2016年，台灣曾以觀察員身份出席世衛大會，這項連續的記錄一直到蔡英文上任後被打斷。2017年及之後，台灣沒有收到來自世衛組織所發的以觀察員身份出席世衛大會的邀請函。

5月20日蔡英文就職總統後，有14位元美國國會參眾兩院的兩黨議員分別向蔡總統發表祝賀視頻，並讚揚台灣防疫成果，表達支持台灣參與包括世衛組織在內的國際組織。大陸外交部、國台辦及國防部則在520當天罕見的同日表態，紛紛譴責美國官員對蔡英文的祝賀，稱美方嚴重干涉中國內政。

(中時電子報)