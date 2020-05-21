亞蔬世界蔬菜中心發表200多種新蔬菜品種，並舉辦田間觀摩活動，亞蔬主任沃培睿（右）、副主任張瀛福下農場解說。（劉秀芬攝）

亞蔬世界蔬菜中心21日發表200多個番茄、辣椒、甜椒、南瓜等新蔬菜品種。（劉秀芬攝）

亞蔬世界蔬菜中心21日發表200多個番茄、辣椒、甜椒、南瓜等新蔬菜品種。（劉秀芬攝）

近來新冠疫情造成的鎖國政策，突顯糧食自給自足的重要性，極端天氣更讓專家學者積極研發抗熱抗旱耐蟲害蔬菜，位於台南善化的亞蔬世界蔬菜中心，21日發表200多種抗病耐熱產量高的番茄、辣椒、甜椒、南瓜、及苦瓜新品種，吸引逾百位學界、農業機構及私人種子公司的研究人員前往觀摩交流。

亞蔬副主任張瀛福表示，這次發表的新品種都是亞蔬育種專家與行政院農委會30多年來共同努力研發，培育出許多適合台灣地區種植新品種，免費提供給產官學或種子公司或有興趣的農民，每一個新品種至少都可以減少有意生產者8至10年的初期研發時間。

此次發表的番茄品種，有已純化8代育成的鮮食大果番茄品系，也有雜交1代的鮮食加工兩用番茄品系。番茄育種研究人員許芸？表示，育種目標是要結合多重抗病基因、提高營養成分及產量，降低農藥使用來達到友善環境及增加農民收益之目的。

發表會現場也來了許多農業相關機構、學校單位代表，民間種子公司也同樣派出多人來觀摩，不僅到田裡仔細觀察植栽生長狀況，也詳細詢問各新品種的特性，農友種苗公司代表表示，亞蔬的培育研發出來的新品種都非常棒，她很想每樣都帶回去研究發展。

亞蔬主任沃培睿表示，新品種發表活動已經邁入第6年，這次雖然下著大雨，仍有上百人前來參與，讓他覺得很高興，因為開發出來的新品種沒有推廣出去，就沒有意義；亞蔬的宗旨是幫助全球的農民、尤其是幫助開發中國家解決農業問題，有大家一起來觀摩交流、互相學習，不僅增加亞蔬、台灣的研發能力，也能幫助解決世界糧食危機。

(中時 )