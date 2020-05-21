國民黨團總召林為洲今天表示，才剛宣誓就職的新內閣，卻在上任第一天就不來立法院備詢，有關總統府的資安報告，國安會秘書長與國安局長卻無故缺席，連上屆還是立法院長的總統府秘書長蘇嘉全以及總統府相關單位全都缺席未到，重大社會矚目事件，主要官員不到，也不書面或口頭說明，「非常不尊重立法院！」

立法院司法及法制委員會今邀請總統府秘書長、總統府資通安全長、行政院資通安全長、司法院秘書長、國安會秘書長、國安局長、法務部長、國防部長、NCC代理主委、法務部調查局長、警政署長、移民署長、總統府第二局局長、行政院資安處等相關單位列席就「總統府資安及洩密疑雲」進行專題報告，並備質詢，但多位受邀列席的官員卻都缺席未到。

林為洲質疑，這次的事件，若總統府一開始就定調是洩密，為什麼要對外澄清這是幕僚所準備的資料遭有心人士變造、偽造以黑函方式散布，如果認為資料遭變造，傳遞的是假消息，為什麼不向調查局舉報，而是刑事警察局呢？總統蔡英文才於4月24日親自出席主持調查局資安工作站的揭牌典禮，更在致詞時強調「資安就是國安」，這句蔡總統講過無數次的口號現在聽起來，顯得格外諷刺。

林為洲表示，照邏輯判斷，總統府先前對外的說法，只是在520前安撫民心，淡化內部鬥爭，但事實上，可能是想透過刑事局查出洩密的人是誰。流出的文件內容令人嘆為觀止，爆料時間點也充滿政治算計，資料外洩可能來自駭客攻擊，當然也有可能歸咎於黨內鬥爭。因此，民進黨內的茶壺風暴，或許正在慢慢醞釀中。

林為洲表示，面對如此嚴重的國安問題，總統府卻有權無責，依憲法規定，立法院是我國最高立法機關，有權監督政府行政單位，但今天的會議不只主責單位缺席未到，連行政單位的報告，除了法務部、司法院之外，其他內容大概只有一兩頁，難道是在隱瞞什麼真相嗎？

(中時 )