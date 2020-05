金管會新任主委黃天牧,昨天(520)才從高升國安會秘書長的前主委顧立雄手上接下主委重責,今天馬上進到立法院財委會接受立委質詢,並針對市場極為關切的議題作出決策性回覆,充份展現穩健檯風、金融專業的多元能力。

台灣金融研訓院長黃崇哲說,新主委黃天牧深耕金融監理30年,可說是最瞭解金融業的金管會主委,接下來黃主委與金融產業的搭配,他具有莫大的信心。

黃崇哲昨天參加金管會新舊任主委交接典禮,黃天牧的就任致詞:描繪未來金融監理的「金融強韌、創新金融、發展永續及落實普惠」四項目標,以及引用大公報的四不精神,讓黃崇哲印象深刻。

「這一席話,顯現出黃主委的胸懷與理想」,黃崇哲說,研訓院月刊《台灣銀行家雜誌》曾在今年1月專訪仍是副主委的黃天牧,他特別與來訪編輯分享《GoLong》一書,並引用該書兩位作者Dennis Carey、Brian Dumaine的「Long-Term Thinking Is Your Best Short-Term Strategy」一句話,中譯為長期思考是你最好的短期策略。

黃崇哲認為,黃天牧引用這句話,回應他未來想建構的金融新面貌,包括業者以永續經營作為長期的策略思考,將客戶、員工及股東的幸福作為準則,以創新思考,為產業創造價值及增進社會大眾福祉。

此外,他也從黃主委個人著作的《臺灣保險業企業風險管理》中一段話,受到感動:「金融機構有二張執照,一張是金融監理機關核發的業務許可的執照,另一張是社會大眾賦予的信任執照,同時取得這兩張執照,金融機構才能永續經營」。

黃崇哲表示,金融業的營運資金其實來自社會大眾,本就應該誠信經營,並善盡公益及社會關懷,並充分支持產業發展。當金融永續、普惠金融成為主軸,金融業的獲利與社會責任,其實並非相悖,而是相輔相成的好伙伴;同樣的,當監理機關與產業都有「要用金融讓社會更幸福」的共同目標。

(工商 )