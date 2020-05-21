金管會新任主委黃天牧，昨天（520）才從高升國安會秘書長的前主委顧立雄手上接下主委重責，今天馬上進到立法院財委會接受立委質詢，並針對市場極為關切的議題作出決策性回覆，充份展現穩健檯風、金融專業的多元能力。

台灣金融研訓院長黃崇哲說，新主委黃天牧深耕金融監理30年，可說是最瞭解金融業的金管會主委，接下來黃主委與金融產業的搭配，他具有莫大的信心。

黃崇哲昨天參加金管會新舊任主委交接典禮，黃天牧的就任致詞：描繪未來金融監理的「金融強韌、創新金融、發展永續及落實普惠」四項目標，以及引用大公報的四不精神，讓黃崇哲印象深刻。

「這一席話，顯現出黃主委的胸懷與理想」，黃崇哲說，研訓院月刊《台灣銀行家雜誌》曾在今年1月專訪仍是副主委的黃天牧，他特別與來訪編輯分享《GoLong》一書，並引用該書兩位作者Dennis Carey、Brian Dumaine的「Long-Term Thinking Is Your Best Short-Term Strategy」一句話，中譯為長期思考是你最好的短期策略。

黃崇哲認為，黃天牧引用這句話，回應他未來想建構的金融新面貌，包括業者以永續經營作為長期的策略思考，將客戶、員工及股東的幸福作為準則，以創新思考，為產業創造價值及增進社會大眾福祉。

此外，他也從黃主委個人著作的《臺灣保險業企業風險管理》中一段話，受到感動：「金融機構有二張執照，一張是金融監理機關核發的業務許可的執照，另一張是社會大眾賦予的信任執照，同時取得這兩張執照，金融機構才能永續經營」。

黃崇哲表示，金融業的營運資金其實來自社會大眾，本就應該誠信經營，並善盡公益及社會關懷，並充分支持產業發展。當金融永續、普惠金融成為主軸，金融業的獲利與社會責任，其實並非相悖，而是相輔相成的好伙伴；同樣的，當監理機關與產業都有「要用金融讓社會更幸福」的共同目標。

(工商 )