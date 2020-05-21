農糧署與台中市政府農業局今年將共同補助農產價差，建立有機米進入學校營養午餐！市議員施志昌、林德宇、林祈烽21日關心在地農產品進入營養午餐的模式，目前計畫內容及何時上路？農業局長蔡精強說，等2期稻作收成後，大約12月開始就可以提供給學校，預估每期作分別收購60公噸有機白米。

施志昌指出，去年第一次定期會就提過，營養午餐1年20幾億的預算，4年就將近百億，這是一個龐大且穩定的市場，可以協助台中在地農產品的銷售；農業局目前已有有機米入營養午餐的計畫，農業局何時上路？納入種類多少？可以提供多少量。

蔡精強表示，目前的計畫是初步將台中的有機米納入營養午餐，初步採用台中192號有機米。2期稻作收成後就可提供給學校，預估每期作分別收購60公噸有機白米，約100公噸乾榖。

施志昌說，現在農糧署學校用餐食米供應價格是每公斤17.1元，遠遠不及市面有機米價格甚至是種植成本，農業局有沒有什麼機制可以補足不足的價差？

蔡精強指出，目前學校用的供應價格雖然是每公斤17.1元，但農業局為補足價差，另外也與農糧署共同補助，與農民收購價格為每公斤35元，以及依據收購每公斤白米數量補助資材4元，也就是說與農民端收購價格是每公斤39元。

施志昌強調，新模式的收購方式為乾穀價格的1.5倍。在進入碾米廠處理完之後，提供給學校或團膳公司，這時候學校或是團膳公司再依學校用餐供應價格購買，所以學生吃到有機米時，實際上是花費每公斤56.1元。

施志昌接著詢問，目前農業局與農糧署補助預計一年要花費多少預算？蔡精強回覆，109年約300 多萬元，農糧署與農業局各一半。

(中時 )