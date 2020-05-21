捷運工程局長范揚材（右）澄清，輕軌工程進度超前，最具爭議的美術館及大順路段只要當地達成共識，2年內就能完工。（袁庭堯攝）

高雄市長韓國瑜21日前往C36凱旋二聖站工地視察。（袁庭堯攝）

駁斥輕軌建設空轉之說，高雄市長韓國瑜21日邀請高雄市議會交通委員會成員前往C36凱旋二聖站工地視察，並親自搭車至C34五權國小站。針對外界批評，捷運工程局長范揚材澄清，輕軌工程不但沒有延宕，甚至還進度超前。

韓國瑜表示，輕軌工程最具規劃爭議的美術館及大順路段，市府已召集成立專家學者委員會找解方，也廣納里長、民眾及公聽說明會意見。范揚材也強調，該路段今年將鎖定無爭議路段先行入場施作，若達成共識，2年內就能完工。

范揚材表示，二階輕軌工程路線總長13.4公里，將設置23座候車亭，分為四個工區進行。長2公里的西臨港線目前機電系統整合測試中，長2.1公里的鐵路園道目標年底完成土建，明年有望測試通車。今年4月完成鋪軌工程、長2.9公里的東臨港線，6座車站預估年底完工。全長7.3公里的美術館、大順路段正與當地區里長遊說溝通，預計6月中旬完成並對外說明，同時導入居民參與，建構人本環境造街。

整個大南環路段（C32經C1至C17站）年底通車營運後，輕軌服務範圍可由現行14站增為23站，連結現有的捷運紅、橘線，可滿足更多高市民通勤、就學、旅遊的服務需求。

罷韓團體批韓上任後取消輕軌建設計畫，認為若按照原定時程，高雄輕軌早該於2019年底與既有的捷運系統相串連、全線通車，但目前輕軌僅完成前鎮到哈瑪星的第一階段路線。

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(中時 )