丁禹兮（左）與趙露思在《傳聞中的陳芊芊》情節有如吻功百科全書。（WeTV提供）

梁靖康（右）在WeTV《暖暖請多指教》對李凱馨使出摸頭殺。（WeTV提供)

WeTV近期推出的《傳聞中的陳芊芊》與《暖暖請多指教》兩部甜寵劇，在520告白日當天，觀影排名飆升，榮登平台新劇排名冠亞軍，不少單身網友留言想像自己另外一半是劇中男女主角，「看甜寵劇自虐」。其中，丁禹兮與趙露思在《傳聞中的陳芊芊》中組「成交夫婦」，兩人在戲裡上演18種鏡位之吻，包含女上男下吻、糕點吻、後仰吻等各種新奇吻，簡直像吻功教學百科，甚至連女主角習武，男女主角都能有各種親親抱抱或舉高高的情節，男方還猝不及防地使出挑眉殺、眼神殺展露愛意，看得網友直呼，「少女心被爆擊，戀愛的任督二脈被打通。」

其實，《傳聞中的陳芊芊》男主角丁禹兮大有來頭，他曾參加演員選秀節目《演員的品格》技壓群雄，拿下冠軍，當時該節目導師是金馬影后周冬雨及井柏然。

而由新版《流星花園》美作「梁靖康」與新版聶小倩「李凱馨」出演的《暖暖請多指教》，網封他們是「暖徹心扉CP」，梁靖康在劇中鋼鐵直男模樣，遇到李凱馨這位貓系女友，秒變護妻狂魔，一場李凱馨在工作中遇到挫折與梁靖康訴苦，「我要是癱倒了，再也起不來怎麼辦？」淚珠瞬間大顆大顆地滑落，梁靖康一技摸頭殺，又將女方摟在懷裡，任由女方傾訴，網友羨慕地說，「男生這舉動太有安全感，寵溺指數五顆星！」

此外，丁禹兮與梁靖康新劇受矚目，獲封「五月男友」，兩人除長相帥氣外，前者吻功一流，劇情女尊男卑設定，本以為自己是一個醉心於事業的腹黑男，沒想到遇到女主角卻暴露了自己「戀愛腦」本質，只要女方跟其他男人接觸，就狂吃醋；後者則是男友力爆棚，在女主角陷入困境時，總是第一時間現身解圍，再加上擁有超憶症，過目不忘，智商高情商高，讓網友都想要他們這樣的男友。網友更發現他們演出新劇分別在週一到四播出，可以因此不糾結地「換男友」。《傳聞中的陳芊芊》每週一、二晚上八點、《暖暖請多指教》每週三、四晚上八點都在騰訊視頻海外版全網獨播。

(中時 )