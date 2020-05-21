疫情趨緩，苗栗縣轄中小學畢業典禮、畢業旅行也將解禁，教育處長邱廷岳21日在議會答詢時指出，畢業典禮室內100人、室外500人的限制解除，但需做好「防疫新生活運動」，由6項指標進行評估；至於地方關注校園是否對外開放，基於現在僅少數縣市開放，為維護師生健康，將視疫情檢討，目前維持不開放。

依據中央流行疫情指揮中心公布，風險評估6項指標分別為：能否事先掌握參加者資訊、活動空間通風換氣情況、活動參加者之間的距離、活動期間參加者為固定位置或不固定位置、活動持續時間，以及活動期間可否落實手部衛生和佩戴口罩。

教育處表示，防疫新生活運動應落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，應維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應戴口罩等。畢業旅行則由學校評估規範辦理。

縣議員許櫻萍質詢時，希望縣府開放校園，建議分階段開放，譬如第一階段先假日開放，再慢慢開放下課時間，但教育處長邱廷岳認為，學校老師為防疫疲於奔命，雖有少部分縣市開放校園，基於持續維護師生健康及安靜、安全校園，中央已表示由縣市政府決定，未來將視疫情評估滾動式檢討。

(中時 )