潮品集吃到飽菜單改版再升級不分平假日780元起，好評延長，再享2折優惠吃龍蝦！

台北神旺飯店人氣餐廳「潮品集」港點、潮菜吃到飽活動，因回響熱烈滿決定將活動延長至6月底，除維持原不分平假日780元價格，另將菜單改版升級，讓喜愛潮品集的饕客都能用實惠價格大快朵頤。除此，凡點用吃到飽的貴賓，每位皆可以199元（需另加一成服務費）的優惠價加點原價880元（需另加一成服務費）的「上湯焗龍蝦」一份。

潮品集的港式點心與潮州佳餚遠近馳名，此次推出的「食力大爆發2.0」菜色皆自餐廳人氣排行榜嚴選，並有多道菜單上未見的隱藏版菜色。菜色類別包含潮州精選料理、精選點心、蔬食、特色主食及甜點，多達近五十款美食皆可無限點用。行政主廚何炳木特別推薦隱藏版私房料理「潮州滷水五花肉」和「玫瑰油雞」。其中，潮州滷水五花肉是以陳年老滷烹調，油亮皮兒呈現晶瑩琥珀色澤，口感香Ｑ，豚肉不須蘸醬即滋味鮮香，滑嫩肉質讓人吮指回味。將餐廳兩樣人氣自製品結合的特色菜「XO醬炒蘿蔔糕」香辣帶勁，裹上薄薄麵粉過油的港式蘿蔔糕，再以XO醬翻炒賦味，鬆軟味濃。主食則推薦料多味美的「鮑魚三絲粥」，米粥並保留潮州特有、能見米型與米粒口感的烹煮方式，融入海鮮的自然鮮甜，值得饕客一試。

精選點心必嚐鎮店之寶「臘味蘿蔔糕」。點心主廚黃義仁製作時特別選用纖維較細的白蘿蔔，汆燙去除辛味後再添加蝦米、臘肉。用料紮實，口感軟綿，散發濃郁蘿蔔清香。「蜜汁叉燒酥」造型圓滾，以自製叉燒內餡搭配層次分明的酥皮，每一口都是完美比例。另有香芒西米露、潮州綠豆爽、香濃芝麻糊、養生紫米粥等多款甜點可供選擇。

(工商 )