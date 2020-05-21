公視現正熱播的政治影集《國際橋牌社》，李杏和周孝安的感情線，是貫穿整部戲的亮點之一，周孝安談到有場和李杏的吻戲，兩人必須邊親邊哭，自曝當時哭到「鼻水全流到她臉上」，笑喊：「當下非常入戲，她應該沒有感覺不舒服吧。」
李杏和周孝安因不同的政治意識，而有難解的疙瘩，忍痛割捨心中的愛意，經過十年又再次重逢的故事。戲外一起做角色功課，更到六張犁的政治受難者紀念公園、六張犁亂葬崗拍攝，真實白色恐怖受難者的墓園讓周孝安很震撼，「這對我有很大的幫助，我是真的打從心底，跟這些人說辛苦了。」
李杏表示，《國際橋牌社》涉政治題材敏感且特別，在準備角色期間，做了許多功課，包括閱讀史料、看訪談畫面、上歷史課。也看了《無法送達的遺書》、《一甲子的未亡人》等書，她坦言角色的某一部份跟自己很像，「我很在乎的事情，我也會非常執著。」此外，劇中還要挑戰講日文，本身完全不會日文的她從零學起，尤其和日本演員Nana（西田惠里奈）對戲壓力頗大。
李杏近年以電影《樓下的房客》「陳小姐」一角入圍第53屆金馬獎，進而知名度大開，去年又以公視迷你劇集《生死接線員》入圍金鐘女配角獎。有「冰山美人」之稱的她，這回在《國際橋牌社》中飾演「許芷伶」，是位高級招待所經理，身為白色恐怖的受害者家屬，遲遲無法釋懷，在心中埋下對政治的仇恨。《國際橋牌社》第一季每周日晚間九點於公視連播兩集，並於MOD、公視Youtube同步放映。
(中時 )
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