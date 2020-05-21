助霧峰警減緩因戴口罩造成的耳朵不適感，企業家張仕宗、楊冠威、林家豪、李孟儒等人贈警口罩舒適帶，該舒適帶可調整口罩鬆緊帶，減緩耳朵不適感。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

因應新冠肺炎疫情，警察執勤時必須戴口罩，但長時間配戴口罩，耳朵常感覺不舒服，知名犁記糕餅店老闆「大餅哥」張仕宗，於19日上午聯同瓏昇實業公司負責人林家豪、上億科技公司負責人楊冠威及三有海鮮負責人李孟儒特別捐贈550個「口罩舒適帶」給霧峰分局全體警察。

也是台中市政府市政顧問的張仕宗，平常就熱心公益，關注警察時得知員警因為防疫措施，執勤時必須長戴口罩，但口罩上的鬆緊帶卻常因拉扯，造成員警耳朵紅腫不舒服。

適逢張仕宗友人上億科技開發公司楊冠威開發出一種口罩舒適帶，可將口罩鬆緊帶勾在口罩舒適帶上，即可讓鬆緊帶避開耳朵根部，因而紓解不適，這款口罩舒適帶，也適用於小朋友使用大人口罩時，鬆緊帶過鬆的問題，讓口罩更服貼於口鼻。

霧峰分局表示，對於「大餅哥」張仕宗和業者贈送口罩舒適帶神器，除了感謝外，也呼籲民眾近來疫情雖有減緩切勿掉以輕心，仍應注意個人衛生及防疫措施，配合戴口罩、勤洗手、量測體溫、實名登記、保持社交距離，避免防疫破口，共同守護自身及他人健康。

(中時 )