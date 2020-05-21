陳姓男子2017年參加律師考試第二試，只差1分就及格，但其中1題2閱分數差距過大，他認為有評分不公允疑義，提告救濟。最高行政法院今判陳男勝訴，撤銷原處分，考選部應開啟第3閱程序，再依閱卷規則計算總分，全案確定。

律師考試二試及格標準是483.50分，陳男總成績是482.50分，僅差1分就及格，他申請複查發現，「智慧財產法」科目第2題第2子題「乙之行為是否構成商標權侵害」佔20分，第1閱得15分，第2閱卻得3分，差異量逾該題題分60％，存有明顯差異。

陳男認為，依《典試法》及閱卷規則，若發現評閱程序有誤或不公允、寬嚴不一等情況，應啟動重閱程序，平衡主觀見解歧異，但考選部複查後，認定未達條件，拒絕啟動第3閱，陳男只好提告。

台北高等行政法院審理發現，對照該子題評分標準「優（16-20）、良（12-15）、可（5-11）、劣（0-4）」，第1閱認定不構成犯罪，但對屬地主義、商標法明知要件說明不盡詳細，評定「良」，第2閱卻認定構成犯罪，視其理由酌予給分，評定「劣」。

北高行合議庭認為，2位閱卷委員有完全相反的見解，堪認其中1人出於錯誤事實作出判斷，致未能客觀公正衡鑑，遂判撤銷原處分，命考選部重新評閱，依重新評分結果判定陳男是否合格。

考選部不服提起上訴，但最高行也認為評分標準確實有疑慮，應撤銷原處分，但閱卷委員本於個人學識素養與經驗作出判斷，不能因為見解不同，就由法院介入認定必有1人判斷是出於錯誤事實，故改命考選部啟動第3閱程序，綜合3閱評分計算得分。

(中時 )