新冠肺炎（Covid-19）疫情影響全球，不僅許多行業受到影響，似乎也考驗人與人之間的感情，一名29歲英國女警投書外媒專欄「告解」，表示國家封城期間，因為自己仍需要工作，因此借住女同事家，某天卻與同事男友天雷勾動地火，發生刺激的性愛，且不小心沉迷與對方的關係中，經歷曝光後女警行為遭網友無情砲轟。

因為封城期間仍必須上班，種種因素加上避免感染家人，女警的26歲女同事邀請她一同居住，住進去之後發現同事男友也住在一起，原本3人都相安無事過日子，直到某天女警下班回家，同事已經在睡覺，她與同事男友待在客廳喝酒。

微醺的兩人開始在沙發上親親我我，隨即發生親密關係，女警透露因為剛與未婚夫分手，內心寂寞脆弱的她無法拒絕對方，且過程相當激烈，結束後仍難以忘懷，隔天早上女同事告訴她，「男友好像宿醉」，當然女警假裝什麼事都不知道。

想不到過幾天，同事男友找到機會邀約下一次，並說「那天真的太棒了」！暈船的女警想到下周開始，與同事輪班時間錯開，「是個誘人的機會」，就算知道這樣不對，但難以拒絕誘惑。許多網友留言砲轟女警，認為同事帶了綠茶婊回家，「男友也很渣，妳還是快滾吧」、「妳會開始愛上他，最終會感到痛苦不堪，因為對他來說只是一場沒感情的性愛」。

(中時電子報)