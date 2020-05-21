109大學甄選放榜，彰化女中成績亮眼，有7名學生錄取醫學系，黃靖恩錄取台大醫學系，突破校內近年紀錄，黃靖恩除了成績好，學醫想幫助更多人，還多才多藝，對傳統文化有股使命，學習快失傳「高甲戲」。

彰化女中校長陳香妘表示，學生表現都非常優秀，透過繁星、申請入學中目前已有7人錄取醫學系，甄試競爭激烈，學校也特別安排專家、學者來幫學生模擬，協助學生們都能穩定心情，把實力發揮出來。

這次彰女錄取臺灣大學 12人，包括醫學系希望組辛組1人。此外，國立成功大學12人、國立中正大學10人、國立清華大學11人、國立中山大學6人、國立交通大學6人、國立中央大學5人、國立政治大學10人、國立中興大學13人、國立陽明大學2人。

錄取醫學系共7人，其他管道錄取國大學8位，申請外國大學1位，學測成績公布後，全體師生積極準備甄選入學，辦理各項升學輔導講座與個別指導，錄取大學整體成績表現亮麗，展現優質學風與踏實學習的成果。錄取總人數358人，錄取公立大學共205人。

(中時 )