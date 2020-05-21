經過這次疫情，大陸民眾對於完善公衛體系與相關設施的認同程度大大提升，對此，大陸政協委員朱仝玉表示，現階段，大陸的傳染病醫院的規模、布局和科學設置尚無法應對大規模疫情爆發，未來應在多個區域設立體量大的國家應急醫學中心和戰略儲備中心，補齊當前公衛設施不足。

針對此次疫情暴露的公衛體系缺陷，朱仝玉解釋，疫情讓大陸的公衛體系三大不足暴露出來，首先，大陸缺少大體量的區域性應急醫學中心和戰略儲備中心，難以有效應對突發大體量的公共衛生事件；其次，傳染病醫院生存艱難，綜合性醫院應對乏力，關鍵時刻難以承擔傳染病救治的應急任務；第三，保障公共衛生安全的應急技術儲備不足，難以有效應對新發突發傳染病。

朱仝玉建議，要規畫建設「國家應急醫學與戰略儲備中心」；他表示，根據大陸人口分布特點，要應對10萬人級別的全國性疫情爆發，可按人口在全大陸超大和特大城市分區規畫約10家國家應急醫學與戰略儲備中心，每個中心應具備3000至5000床的收治能力。

對於中心的建設，朱仝玉提出，也要充分考慮「平戰結合」戰略要求；比如，「平」時臨床診療期間，每個中心日常開放床位1000至2000張；「戰」時則可將2000至3000張規畫為應急床位。

朱仝玉進一步提到，國家應急醫學與戰略儲備中心需要具備3大功能；首先，是病例應急救治的功能，在大規模突發公共衛生事件或大規模災害事件發生後，提供緊急醫療救治，保障人民生命安全和城市安全；其次，是快速確認、鑑定病原體的功能，這可以為臨床救治決策提供技術支持、為新發病原體可能導致的疫情提供早期預警；再次，則是研發、創新預防、診斷、治療技術，尤其是研究和儲備應對新發突發傳染病方面的技術。

朱仝玉強調，應急醫學與戰略儲備中心應當同時具備快速機動、醫學診斷、臨床救治、創新研發等綜合能力；這將在社會效益、經濟效益等多方面同步發揮價值和效益。

(旺報 )