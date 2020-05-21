因應台中鐵路高架化，台中市政府去年底啟動「5處地下道填平工程」，工程採兩標案辦理，建設局表示，第一標為圓環北路、太原路、建成路地下道填平工程，預計明年4月全數完工；第二標為國光路及五權路，五權路地下道預計明年2月完工，國光路地下道預計明年底完工，施工期間將加強交維措施，降低交通衝擊。

建設局新建工程處21日報告「鐵路高架捷運化沿線5處地下道填平工程─第二標交通維持計畫」。建設局表示，國光路及五權路相距約800公尺，可作為其一路段封路時的替代道路，兩處地下道將依序動工，不重疊施工，工程第一階段將進行雨水管涵工程，第二階段回填地下道及人行道工程，第三階段實施瀝青混凝土(AC)刨舖工程。

建設局指出，第二標建國南北路橋因淨高不足須拆除，屆時道路須封閉，但建國南北路橋、建國南北路三段、國光南北路等路段均會留設外側3米道供居民出入使用。台中市道安委員徐澤善及林志盈建議，兩處地下道填平工程第一階段施工都是雨水管涵工程，如遇防汛期易積淹水，請施工團隊務必納入施工考量。

市府將加強交通動線規畫，包括大眾運輸交通站點施工期間改道與站牌遷移、擴大義交分配範圍，及交通改道指引牌面、標線、號誌、時制等交維措施，施工前，市府更辦理地方說明，向當地居民宣導，全力降低交通衝擊。

建設局強調，5處地下道填平工程以最低影響為原則，採階段性封閉車道，目前第一標已執行中，包括圓環北路、太原路、建成路地下道填平工程；第二標將加快進行，地下道填平工程完工後，將有助於地方區域整合、強化行車安全，提升在地生活品質。

(中時 )