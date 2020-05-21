大學入學申請結果今日（21）出爐，台南市南光高中成績亮眼，共有4名學生錄取醫學系、牙醫系，其中學生陳思翰一口氣錄取台北醫學大學、中國醫藥大學2所大學的醫學系；另外，國防及軍校生共錄取14名，國立大學共錄取122人次，私立大學共錄取225人次，總錄取率達8成。

南光高中教務主任鄭喬分表示，南光擁有專業用心的教師團隊，注重各方面均衡發展，搭配高效率教學品質，締造出輝煌升學績效。

南光高中這次共有4名學生錄取醫學系、牙醫系，分別為錄取台北醫學大學與中國醫藥大學醫學系的陳思翰、長庚大學醫學系的黃鈺旂、中國醫藥大學牙醫學系的翁靖媛、台北醫學大學牙醫學系的陳毅縉。

錄取北醫牙醫系的陳毅縉說，因家鄉缺乏牙醫診所，再加上自己本身也是牙醫診所常客，希望未來能成為一名溫暖又專業的牙醫師，回報故鄉。

鄭喬分說，社會多元化，大學入學管道也相對寬廣，學生因個人興趣，選擇適合自己發展的校系，相當值得鼓勵，盼學生都能擇期所愛，如願進入理想的大學就讀。

(中時 )