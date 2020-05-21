副總統賴清德視察疫情中心。(取自賴清德臉書)

副總統賴清德今天視察疫情中心，賴清德表示，接下陳建仁副總統交給他的棒子後，他一定會盡全力，和大家攜手努力，讓台灣在防疫的期末考一樣能繳出亮麗的成績單。

賴清德在臉書表示，今天，他到中央流行疫情指揮中心了解疫情的現況，並聽取指揮中心成立以來的各項因應作為。

他感謝疫情指揮中心過去四個月來，在陳時中指揮官的領導下，大家全體總動員，從春節、清明到勞動節、母親節，大家犧牲假期，無法陪伴家人，不眠不休持續堅守在崗位上的辛勞及無私奉獻。

賴清德指出，蔡總統在昨天的就職演說中，特別向指揮中心的同仁表達敬意，並邀請防疫英雄的夥伴們在就職演說的場合中，接受全國人民的肯定。這代表在蔡總統、陳指揮官及各行各業防疫英雄的共同努力下，我們已經打出漂亮的一仗，通過期中考的考驗。

至於未來期末考的考驗，雖然目前還是未知數，但在接下陳建仁副總統交給我的棒子後，他說，一定會盡全力，和大家攜手努力，讓台灣在防疫的期末考一樣能繳出亮麗的成績單。

(中時 )